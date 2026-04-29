パリSGのFWウスマン・デンベレが28日、ホームでのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第1戦バイエルン戦(○5-4)で2ゴール1アシストを記録し、プレイヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれた。試合後のコメントをUEFA公式サイトが伝えている。デンベレは1-1と追いついて迎えた前半33分、左CKからのクロスでMFジョアン・ネベスの逆転ヘッドを演出。2-2の前半アディショナルタイム5分にはPKを沈め、勝ち越しゴールを挙げた。さら