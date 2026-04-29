開催：2026.4.29 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 1 - 7 [マリナーズ] MLBの試合が29日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとマリナーズが対戦した。 ツインズの先発投手はジョー・ライアン、対するマリナーズの先発投手はローガン・ギルバートで試合は開始した。 5回裏、1番 バイロン・バクストン 初球を打ってレフトスタンドへのホ&#