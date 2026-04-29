開催：2026.4.29 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 5 - 2 [エンゼルス] MLBの試合が29日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとエンゼルスが対戦した。 Wソックスの先発投手はデービス・マーティン、対するエンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノで試合は開始した。 2回裏、4番 コルソン・モンゴメリー 5球目