山形県鶴岡市に住む７０代の女性が、キャッシュカード１枚をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますと、今月８日、鶴岡市に住む７０代の女性の家の固定電話に、市役所保健課の職員を名乗る男や金融機関の職員を名乗る女から電話がありました。 女性は保険料の還付金があると話をされた上で、「還付金の手続きをするついでに、キャッシュカードを新しいものにしたほうがいい」「職員を向かわせるの