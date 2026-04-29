あさってから５月です。きょうは５月の値上げについて、物価の最前線を取材してきました。（急式アナウンサー）「札幌市北区のスーパーにやってまいりました。５月からは大手メーカーの商品が軒並み値上げになるということです」（急式アナウンサー）「５月の値上げ商品は？」（マルコストアー山川悟史社長）「オシキリ食品の豆腐・納豆・こんにゃく類が、平均して全体的にすべての商