お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が28日深夜放送のMBSテレビ「ブラマヨ吉田×紅しょうがのアホちゃう!?」（火曜後11・56）に出演。スポーツ観戦中に女性に感じる不満を打ち明けた。恋愛や異性について思う“アホちゃう？”な見解を吉田と紅しょうがが持ち寄り、議論。吉田は「スポーツ観戦で解説無視」と切りだした。「ボクシングの試合とか見てて、日本人ボクサーがダウンを奪うやん？男は見てて“よっしゃ