◇ア・リーグホワイトソックス 5−2 エンゼルス（2026年4月28日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が28日（日本時間29日）、本拠でのエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発し、自身メジャーワーストとなる1試合4三振を喫した。試合前まで今季5勝0敗、防御率0.24の先発右腕ソリアーノに対しては3打席連続三振。初回の第1打席はスプリットを空振り、3回の第2打席は外角低め98.8マイル（約159キロ）直球を見逃し