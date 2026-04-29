フリーアナウンサーの神田愛花さん（45）が29日、休養することを発表した夫のバナナマン・日村勇紀さん（53）について自身のインスタグラムでコメントしました。日村さんについては28日、所属事務所の公式サイトで「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と報告。当面の間、休養に専念することが発表されていました。■神田愛花さんのコメント全文（インスタグ