京都府南丹市で男子児童の遺体を遺棄した疑いで父親が逮捕された事件で、警察は29日朝、父親立ち会いのもと、遺体の発見現場などで捜査を行ったものとみられます。南丹市で安達結希さん（当時11）の遺体が遺棄された事件で、警察は29日朝、南丹市内に向け、捜査車両を出発させました。父親の安達優季容疑者（37）を乗せて現場に立ち会わせて捜査を行ったものとみられます。自宅近くの山中などへ向かった28日に続き、29日は遺体の発