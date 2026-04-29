見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「集いし者たち」（第23回）が29日に放送され、直美（上坂）の髪を切る吉江（原田泰造）の姿が描かれると、ネット上には「本当にいい人」「慈愛…」「もらい泣きしそう」などの声が集まった。【写真】明日の『風、薫る』りん（見上愛）はシマケン（佐野晶哉）と再会直美（上坂）も多江（生田絵梨花）も、ナイチ