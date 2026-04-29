◆米大リーグホワイトソックス５―２エンゼルス（２８日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・エンゼルス戦に「２番・一塁」で先発出場。メジャー移籍後ワーストの１試合４三振を喫し、５打数１安打だった。エ軍先発は試合前の時点でメジャートップの防御率０・２４を誇った右腕、Ｊ・ソリアーノ投手（２７）だった。初対戦となった村上は