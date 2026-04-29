◆ＷＥリーグクラシエ杯決勝日テレ東京ヴェルディベレーザ―ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ（Ｕｖａｎｃｅ等々力スタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）ともに初優勝を懸けて、日テレ東京Ｖと大宮が決勝戦で対戦する。２７日に今季限り現役引退することを発表した日テレ東京Ｖの元なでしこジャパンＤＦ岩清水梓（３９）はベンチスタートとなった。２０１１年の女子Ｗ杯ドイツ大会で優勝に貢献し、Ａ代表歴代８位の通算１２２