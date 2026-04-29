◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節東京Ｖ―鹿島（２９日・味スタ）３戦連続無失点で３連勝中の鹿島は、敵地で東京Ｖと対戦する。先発は前節から３人を変更。ＭＦ知念慶がスタメン起用となり、ＭＦ三竿健斗とのコンビでダブルボランチを形成。サイドには師岡柊生とエウベルが起用された。２トップは鈴木優磨とレオセアラ。守護神は日本代表ＧＫ早川友基。ベンチには松村優太、荒木遼太郎、チャブリッチらが控える。津