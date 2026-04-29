ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が見せる“勝負強さ”に、海外メディアから改めて称賛の声が集まっています。プレッシャーのかかる場面でも結果を残し続ける背景には、独自のメンタリティがありました。 「プレッシャーは光栄」大谷の本音 大谷選手は試合後のインタビューで、「プレッシャーを感じることは、実際には光栄なことです。それはつまり、多くの期待が寄せられているというこ