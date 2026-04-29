女優で映画監督のマギー・ギレンホールが、第83回ベネチア国際映画祭の審査員長を務めることが発表された。マギーは女優のイザべル・ユペール、ジュリアン・ムーアに続き、過去5年間で3人目となる女性の審査員長となる。 【写真】弟ジェイクと並ぶマギー夫まで俳優の芸能ファミリー マギーは声明で喜びを示し、「今年のベネチア国際映画祭の審査員長を務める招待を受け、