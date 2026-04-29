オーストラリア政府が自国メディアとニュース利用契約を結ばずにいるビッグテック企業のメタ、グーグル、ティックトックの売り上げの一部を直接徴収して報道機関に分配する案を推進する。ロイター通信とガーディアンなどによると、オーストラリア政府は28日にこうした内容が盛り込まれた「ニュース交渉インセンティブ」法案の草案を公開した。メタなど3社がオーストラリアメディアにニュースコンテンツ使用料を支払わない場合、こ