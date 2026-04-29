韓国で数百億ウォン台の脱税疑惑が提起された歌手兼俳優のチャ・ウヌが、軍楽隊の行事に出席した近況が捉えられた。29日、各種オンラインコミュニティーには、軍服務中のチャ・ウヌが23日に行われた軍楽隊の行事に出席した写真が投稿された。公開された写真の中のチャ・ウヌは、スーツ姿に蝶ネクタイを締め、オーケストラ団員の前に立って観客に向かって敬礼している。チャ・ウヌは今年1月、国税庁から200億ウォン（約22億円）を超