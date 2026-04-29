天津市内の就業ステーションで、求職者（左）にサービスを提供する職員。（天津＝新華社配信）【新華社北京4月29日】中国人力資源・社会保障部は28日、2026年1〜3月の中国の雇用情勢が全体的に安定を維持したと発表した。都市部の新規就業者数は299万人に上り、全国都市部調査失業率は5.3％だった。