お気に入りのベッドが洗濯された柴犬が、独特なリズムで鳴きながら"抗議"し続ける動画が話題だ。Instagramに投稿されたこの動画は93.7万回再生、2.9万いいねを記録し、「一生懸命に訴えてますね」「リズムつけて鳴くのかわいい」と反響が相次いだ。投稿したのはシヴァ犬こむぎっす豆シヴァわらび（@shibamugi28）さん。こむぎくんの"文句"の内容や、ベッドへの愛着を飼い主さんに聞いた。【動画カット】届きそうで届かない…二