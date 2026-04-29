お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（67）が29日、自身のインスタグラムを更新。17歳の時の衝撃の姿を公開した。【写真】現代ならコンプラにひっかかる？…1975年、つまみ枝豆“17歳”衝撃の姿枝豆は「17歳の頃の社長」と題し、いかつい男性4人が写った写真を披露。「大笑いさて誰でしょう？って感じですな17歳の私右から2番目のサングラス男」「右から実兄、俺、近所のあんちゃん、義兄兄貴と義