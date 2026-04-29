タレントのpeco（30）が、7歳の息子・リンクくんに作ったお弁当を紹介した。【映像】peco、息子との2ショット（複数カット）これまでにも、モデルとして親子で撮影中の動画や同じ柄のパジャマを着た姿、お出かけコーデなどリンクくんとの様子をInstagramで発信しているpeco。「ryuchellにしか見えない」「大きくなりましたね」など、成長したリンクくんに多くの反響が寄せられていた。7歳の息子に作った残り物活用弁当28日は