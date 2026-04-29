東京・六本木の森美術館で館長を務める片岡真実さん。日々の仕事における哲学や、アートへの思いについて語った。【画像】「六本木クロッシング2025展」で解説する片岡さん◆◆◆ニューヨークでの鮮烈な体験私たちは現代アートと呼ばれる作品を主に展示しています。よく「現代アートってわからない」という声を耳にします。確かに古典作品は歴史的評価が定まっていますが、現代アートは背景や芸術家を知ることで理解が深まる喜