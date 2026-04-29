東京・福生市で男が10代の少年の頭をハンマーのようなもので殴り、自宅に逃走し立てこもっています。スプレーのようなものも撒いていて、あわせて8人がけがをしています。【映像】「ハンマーを持っている人がいる」通報があった住宅街午前7時半ごろ、福生市加美平で「ハンマーを持っている人がいる。1人が殴られている」などと119番通報がありました。警視庁によりますと男は40代とみられるということで、近くにいた10代の少