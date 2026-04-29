イギリス・ロンドンで世界最長のティラミス作りが行われた。総勢100人が2日がかりで挑戦し、ギネス世界記録の更新に成功した。販売した収益は慈善団体に寄付されるという。“世界最長”に挑戦するシェフたちFNNのカメラがイギリス・ロンドンで26日、「世界一」を目指す現場に入った。会場では、シェフたちが並べたビスケットにひたすらマスカルポーネチーズのクリームを塗っていた。大量の追加クリームも準備しながらシェフたちが