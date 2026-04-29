眠いだけじゃない！犬が『あくび』をする理由4つ 眠い 人間と同じように犬も眠くなるとあくびをします。ベッドやいつもの居場所でくつろいでいるときの「フア～ッ」というあくびはまず間違いなく眠気によるものでしょう。 ですが実は犬に限らず人間のあくびも、そのメカニズムは詳細に解明されてはいません。一説によると、眠気を感じたときに脳を覚醒させるために体内の空気を入れ換え、リフレッシュさせている