“濃いめ”の世界観に包まれる2週間が始まった。しっかりと満足感のある味わいで支持される、サッポロビールの缶チューハイ「サッポロ 濃いめのレモンサワー」。21年の発売以降5年連続成長を達成し、昨年の売上は初年度の約2倍に。今年から5（こ）月1（い）日は「濃いめのレモンサワーの日」に制定された。これに合わせ、ゴールデンウィークにかけて東京・渋谷駅からほど近い飲食スポット「渋谷横丁」で、2週間限定イベント