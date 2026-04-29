現地４月28日に行なわれたチャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第１レグで、“世紀の一戦”と称される壮絶な打ち合いが繰り広げられた。パルク・デ・プランスでパリ・サンジェルマン（フランス）とバイエルン（ドイツ）が激突。試合はパリSGが３−２と１点リードで折り返し、後半のスコアは２−２で両者譲らず。計９発が生まれた乱打戦を、パリSGが５−４で制した。この試合について英紙『THE Sun』は、「ティエリ・アンリもP