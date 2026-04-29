実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が29日、自身のSNSを更新。日銀が、2026年度の実質国内総生産（GDP）成長率見通しを下方修正したことについて言及した。日銀は、GDP成長率見通しを今年1月に示した前年度比1・0％から0・5％に、27年度は0・8％から0・7％にそれぞれ下方修正した。28年度は0・8％とした。ひろゆき氏は「『GDPが成長するなら国債を増やしても大丈夫』というドーマー条件。日銀の実質GDP成長率見通しが1.0