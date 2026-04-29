日本時間（以下同）4月23日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦に“1番・投手兼DH”で出場した大谷翔平。この試合では4打数無安打で、昨年8月から続いた連続出塁記録が53試合でストップしたが、投手としては圧巻の結果を残した。【写真】“戦争花嫁”として渡米、100歳になった在米日本人女性と握手「今シーズン4度目の登板で、6回を無失点に抑えて三振は7個奪う好投。最速100・6マイル（約161・9キロ）を記録し、防御率もリーグ