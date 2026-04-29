◇ナ・リーグドジャース―マーリンズ（2026年4月28日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）のマーリンズ戦に先発した。打者としては出場せず、今季2試合目の投手専念での出場。初回を無失点で立ち上がった。今季初めての中5日での登板。立ち上がりから全力で腕を振った。先頭のマーシーに対してカウント1―2から投じた外角高めスプリット。球審の判定はボールだったが、捕手のスミスと同