女子ゴルフのNTTドコモビジネス・レディースはあす30日に千葉県・浜野ゴルフクラブ（6704ヤード、パー72）で開幕する。NTTドコモビジネスの特別協賛で新規トーナメントとして始まった今大会。前身大会のパナソニック・オープンで昨年優勝している菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）は「今年は凄く調子が良くて感覚も良い感じです。昨年はあまり自信がなかったんですけど（今年は）トップ10に2回入れて、凄く良い感じな