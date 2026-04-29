「青春を考えるヴィヴィッドな文庫」というキャッチフレーズで、1976年5月28日に創刊された「集英社コバルト文庫」。創刊50周年を記念した企画展「ときめくことばのちから展−少女小説家は死なない！−」が、2026年4月29日（水・祝）から5月10日（日）までの12日間にわたって開催される。「コバルト文庫」とは、1980〜90年代にかけて中高生を中心に絶大な支持を集めた若者向け文庫レーベル。創刊初期の80年代には氷室冴子や新井素