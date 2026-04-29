日本の防衛政策に対して「右傾化」「軍国主義の復活」と声高に叫ぶ人は国内のみならず国外にも少なくない。ICU教授のスティーブン・R・ナギさん（政治学・国際関係学）は「事実に基づかない、歪んだ認知で日本のイメージを不当に貶めている存在に対して、政府はただちに対策をするべきだ」という――。■日本の軍国主義化を叫ぶ人々の謎カナダの公共放送局であるCBCニュースが最近、日本の防衛費増額を「軍事化（militarization）