欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準決勝第１戦（２８日＝日本時間２９日）、２連覇を目指すパリ・サンジェルマン（フランス）が、ホームでバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）に５―４で勝利した。試合は前半１７分にＦＷハリー・ケインのＰＫで先制されるも、ＦＷフィビチャ・クバラツヘリアとＭＦジョアン・ネベスのゴールが生まれ逆転したが、すぐさま追いつかれてしまう。それでも前半アディショナルタイムにＦＷウスマヌ