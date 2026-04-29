ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERが、端正なスーツ姿で登場した。4月29日、TOMORROW X TOGETHERは、ソウル麻浦（マポ）区のユニセフ韓国委員会で「TOGETHER FOR TOMORROW」キャンペーンの記者懇談会を開催した。【写真】TXT、スーツ姿で好青年にメンバーたちはユニセフ（国際連合児童基金）と手を組み、世界中の子供たちの心の健康のためのキャンペーン「TOGETHER FOR TOMORROW」を展開する。（写真提供＝OSEN）TOMORROW X TOG