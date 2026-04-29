あなたは読めますか？突然ですが、「賑々しい」という漢字読めますか？お祭りやパーティーなど、活気あふれる場面を表現するのにぴったりの言葉ですが、同じ漢字が重なることで読み方に迷ってしまうかもしれません。気になる正解は……「にぎにぎしい」でした！賑々しいとは、非常に賑やかで活気がある様子、または盛大で華やかな様子を意味します。「賑やか（にぎやか）」を重ねることで、その場の勢いや華やぎを強調した、おめで