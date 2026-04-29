SMエンターテインメント所属のガールズグループaespa、Red Velvet、ボーイズグループ EXOに対する誹謗中傷を目的に虚偽を含む動画を制作および投稿したYouTubeチャンネル「タルドク（オタ卒）収容所」の運営者が、1億7000万ウォン（約1840万円）の損害賠償判決を受けた。去る4月22日、ソウル地方裁判所第14民事部は、「タルドク収容所」の運営者がaespa、EXO、Red Velvetを対象に人身攻撃の表現が含まれた動画を制作および公開して