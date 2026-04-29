あなたは読めますか？突然ですが、「海象」という漢字読めますか？海の生き物を表す漢字ですが、そのまま「かいぞう」と読んでしまいそうになり、正しい読み方に迷う方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「せいうち」でした！この漢字は、北極圏の海に生息する、大きな牙が特徴的なヒレアシ類の哺乳類を意味します。大きな体と長い牙が象を連想させることから、「海の象」という意味でこの漢字が当てられました。ちな