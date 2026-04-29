【モデルプレス＝2026/04/29】フリーアナウンサーの神田愛花が29日、自身のInstagramを更新。28日に休養することを発表した夫でお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀について言及した。【写真】体調不良で休養の人気芸人、約4か月前の笑顔ショット◆神田愛花、夫・日村勇紀の休養に言及神田は「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました」と報告。続けて「これからは毎日、夫のお見送り