あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「トモダチコレクション」の略語は？「トモダチコレクション」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字の言葉！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「トモコレ」でした！トモコレとは、自分や友だちにそっくりな「Mii（ミー）」を自由に作成して、架空