かつて日本中に衝撃を与えた"スポーツ界のパワハラ問題"。選手らから告発され、失脚した指導者は少なくない。しかし、スポーツライターの小林信也氏が取材を続けると、その背後には"パワハラ問題"では片づけられない深い闇が広がっていた。前編記事『あのボクシング・山根明会長はなぜ失脚したのか…スポーツライター・小林信也氏が指摘するスポーツ界パワハラ問題の"闇"』に引き続き聞いた。監督の思い通りにプレーをさせる作家・