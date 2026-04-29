【BiCute Bunnies Figureーモモ・ベリア・デビルークwhite ver.ー】 5月第4週より 順次展開 フリューは、プライズ「BiCute Bunnies Figureーモモ・ベリア・デビルークwhite ver.ー」を5月第4週より順次展開することを発表した。 本製品は、アニメ「To LOVEる ―とらぶる― ダークネス」に登場する「モモ・ベリア・デビルー