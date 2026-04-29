◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２９日・京セラドーム大阪）オリックス・博志投手が、ソフトバンク戦が行われる京セラドーム大阪での試合前練習に姿を見せた。社会人野球・ヤマハから１７年のドラフト１位で中日に入団し、２３年オフに現役ドラフトで加入した右腕。移籍３年目の今季はファーム・リーグで９試合に登板し、１勝１敗、防御率７・４３だった。直近２試合はともに１イニングを無失点に抑えていた。２５年