東京・表参道のコンセプトストア「V.A.（ヴイエー）」にて、2026年4月29日（水・祝）から5月10日（日）の期間限定で、「Netflix」とのコラボレーションポップアップストア「Netflix POP-UP STORE 2026GW」が始まります。（写真）【Netflix】あの人気アニメやドラマがおしゃれなTシャツに！昨年にはNetflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の最終章配信を記念したポップアップストアが開催されるなど、毎回話題を集