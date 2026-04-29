◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２９日・神宮）前日・２８日のヤクルト戦（神宮）でともに自打球で負傷交代した阪神・森下翔太外野手と中野拓夢内野手が、球場に姿を現した。森下は足が痛そうな様子も見られた。中野は５回１死二塁、５球目を右ふくらはぎに自打球を当てた。森下は８回先頭、ファウルが左つま先付近に直撃。苦悶（くもん）の表情を浮かべて倒れ込み、コーチ陣に肩をかかえられてベンチに下がった。試