内閣府の調査によると、退職や離職をきっかけに「孤独感」を抱く人が約15％に上ることがわかっています。十分な資金を用意して早期リタイア（FIRE）を果たしても、社会との接点を失い、想定外の虚無感に襲われるケースは決して珍しくありません。資産1億円を築き、40歳で念願のFIRE生活をスタートさせた独身男性のタクヤさん（仮名・40歳）もその一人です。ある日、親友の家族と触れ合うなかで気づいた「お金では買えないもの」と