相続は「いつか必ず起きる出来事」でありながら、多くの家庭では十分な準備や理解がないまま、その時を迎えてしまいます。いざというときに慌てないためには、子どもの立場からも基本的な仕組みや手続きの流れを押さえておくことが重要です。『親まかせにしない相続対策子どもが主役で成功する43のポイント』から一部抜粋し、相続の基本から実務の進め方までを整理し、事前に知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。相