2児の母でタレントの安田美沙子（44）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。遠足の日の手作り弁当を披露した。【写真】「綺麗」「おいしそう」安田美沙子が披露した“ありもの”で工夫した遠足の日の手作り弁当安田は「今日は、朝からお弁当 パパ＆次男、遠足。晴れて良かったー」「#つめつめ #ありもの」と曲げわっぱに卵サンドやおかずを詰めた手作り弁当の写真を投稿。「お弁当の詰めかた、やっぱり慣れないから自由