近年、会社経営者やフリーランスの人々の間で、海外と日本を行き来する「プチ移住」への関心が高まっています。それにより、税負担軽減、収入増加、インターナショナルスクール入学などを実現させている方も少なくありません。『富裕層3.0日本脱出』から一部を抜粋し、海外移住のメリットを解説します。気軽に実現できる「プチ移住」のすごいメリット「海外移住」という言葉からなにを思い浮かべますか？年配の方々なら、ブラジ