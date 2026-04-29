2024年4月1日から申請が義務化された相続登記。背景には高齢化が進展する日本で顕在化する「所有者不明土地」の問題があります。『不動産を受け継いだら「相続登記」を急ぎなさい』から一部を抜粋し、不動産の相続手続きにまつわる注意点を解説します。「亡き親名義の実家」を相続したら、必ず名義変更を被相続人（＝亡くなった人）が所有していた不動産（土地や建物）を相続したら、その不動産の名義を故人から新たな所有者となる